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Спаллетті не втрачає надії перервати домінування Ювентуса в Серії А

17:52 281 Читать на русском
Спаллетті не втрачає надії перервати домінування Ювентуса в Серії А
Лучано Спаллетті та Массіміліано Аллегрі / Фото Reuters

Головний тренер міланського Інтера Лучано Спаллетті поділився думками щодо чемпіонства у Серії А напередодні матчу проти Ювентуса.

"У нас чудова команда, ми ростемо. Відставання від Ювентуса в таблиці велике, але все в наших руках. Ми повинні показати наш дух і характер. У минулих іграх я бачив це.

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Я розумію бажання наших фанатів. Вони будуть гнати нас вперед, а ми постараємося їх потішити.

Наінгголан і Далберт не зіграють з Юве. Вони показали гарну динаміку відновлення, але поки не готові грати", – цитує Спаллетті офіційний сайт Інтера.

Нагадаємо, поєдинок 15-го туру чемпіонату Італії Ювентус – Інтер відбудеться 7 грудня, початок о 21:30.

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Ювентус - Інтер: П'ятниця 07 грудня 2018

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Ювентус - Інтер Інтер Інтер Ювентус Ювентус Італія Лучано Спаллетті Лучано Спаллетті
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