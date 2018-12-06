Спаллетті не втрачає надії перервати домінування Ювентуса в Серії А

Головний тренер міланського Інтера Лучано Спаллетті поділився думками щодо чемпіонства у Серії А напередодні матчу проти Ювентуса.

"У нас чудова команда, ми ростемо. Відставання від Ювентуса в таблиці велике, але все в наших руках. Ми повинні показати наш дух і характер. У минулих іграх я бачив це.

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Я розумію бажання наших фанатів. Вони будуть гнати нас вперед, а ми постараємося їх потішити.

Наінгголан і Далберт не зіграють з Юве. Вони показали гарну динаміку відновлення, але поки не готові грати", – цитує Спаллетті офіційний сайт Інтера.

Нагадаємо, поєдинок 15-го туру чемпіонату Італії Ювентус – Інтер відбудеться 7 грудня, початок о 21:30.

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