Спаллетті може очолити Монако

Схоже, що Леонарду Жардім знову буде відправлений у відставку.

Монако ризикує вести боротьбу за виживання другий сезон поспіль, а тому роздумує над звільненням Леонарду Жардіма.

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За інформацією Calciomercato, "монегаски" можуть запросити на посаду головного тренера Лучано Спаллетті, який після завершення сезону 2018/19 покинув Інтер.

Жардіма вже відправляли у відставку у минулому сезоні, але повернули після звільнення Тьєррі Анрі.

Після 5 турів Монако набрав лише 2 очки і перебуває на 19 позиції в турнірній таблиці Ліги 1.

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