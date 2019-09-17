Спаллетті може очолити Монако

Схоже, що Леонарду Жардім знову буде відправлений у відставку.
Монако ризикує вести боротьбу за виживання другий сезон поспіль, а тому роздумує над звільненням Леонарду Жардіма.
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За інформацією Calciomercato, "монегаски" можуть запросити на посаду головного тренера Лучано Спаллетті, який після завершення сезону 2018/19 покинув Інтер.
Жардіма вже відправляли у відставку у минулому сезоні, але повернули після звільнення Тьєррі Анрі.
Після 5 турів Монако набрав лише 2 очки і перебуває на 19 позиції в турнірній таблиці Ліги 1.
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