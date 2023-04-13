"Коментувати гру опісля – марна трата часу, адже ми не можемо змінити того, що сталося. Я побачив чудовий настрій команди, ми намагалися виграти в Мілані, навіть коли залишилися вдесятьох. Я привітав Меньяна з його сейвами. Мілан – чудова команда, і ми зіграли так, як потрібно, так, як я очікував. Молодці, хлопці.

Мілан – Наполі – 1:0 – відео гола та огляд матчу

Я не коментую рішення арбітра, їх бачать усі. Несправедливо лишитися без Замбо-Ангісси в матчі-відповіді, але я мав би поміняти його раніше. Картки йому та Кіму стовідсоткові? А як щодо попередження, яке отримав Круніч? Поговорімо про удар Леау по кутовому прапорцю? Тепер ми кажемо дітям, що бити по прапорцях можна, бо вас не попередять?

Матч-відповідь вдома? У нас стадіон не підтримує команду. Якщо наші вболівальники не будуть аплодувати, я покину лаву запасних. Мені було шкода бачити наш стадіон у такому стані в матчі проти Мілана (після поразки 0:4 у Серії А – прим.). Ми грали в абсурдній атмосфері, нас взяли в заручники. Я ніколи не зрозумію цього", – цитує Спаллетті Football Italia.

До слова, другий поєдинок чвертьфіналу ЛЧ між італійськими грандами запланований на наступний вівторок 18 квітня. Старт о 22:00 за Києвом.

Мілан знову переграв Наполі – Діас повторив свою магію та наблизив "россонері" до півфіналу Ліги чемпіонів