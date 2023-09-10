Італія втратила перемогу над Північною Македонією та відстала від України на три очки (маючи гру в запасі) у групі відбору до Євро-2024 перед очним матчем. Це був дебют для Спаллетті на чолі національної збірної.

Італія втратила перемогу над Північною Македонією – шедевр капітана зіпсував дебют Спаллетті та зробив подарунок Україні

"Проблеми виникали, коли гра ставала хаотичною, а ми втрачали надійність в обороні. Але команда провела солідний матч. Ми не дозволили розгулятися супернику, а в атаці трішки не вистачало терпіння.

Мусимо зробити висновки та знайти моменти, які можна покращити. На наступний матч проти України нам доведеться зробити кілька змін, адже важке поле вплинуло на стан футболістів", – цитує тренера Football Italia.

Італія прийме Україну у вівторок, 12 вересня, в Мілані на Сан-Сіро. Той матч буде надважливим у контексті боротьби за вихід на чемпіонат Європи.