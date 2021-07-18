Перший літній спаринг неаполітанців припав на аматорський клуб, який ще довго пам'ятатиме цю зустріч.

Товариський матч

Наполі – Анаунія – 12:0

Голи: Ельмас, 4, Осімхен,8, 20, 35, 37, Манолас, 15, Лоботка, 45, Тутіно, 53, Пальм'єро, 63, Чічіретті, 64, Машак, 79, Петанья, 90+5

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Новоспечений тренер Наполі Лучано Спаллетті перевіряв навички своєї команди на аматорському колективі Анаунія.

Представники Серії А знищили суперника, забиваючи голи на різний смак. Героєм поєдинку став нігерійський нападник Віктор Осімхен, який забив 4 з 12 м'ячів неаполітанців.

Вже наступний товариський поєдинок може стати тестом для Наполі, адже підопічні Спаллетті зустрінуться з Баварією. Нагадаємо, старт нового сезону Серії А запланований на 28 серпня.

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