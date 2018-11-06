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Спаллетті: Барселона – складний суперник, це орієнтир для тренерів усіх видів спорту

08:43 156 Читать на русском
Спаллетті: Барселона – складний суперник, це орієнтир для тренерів усіх видів спорту
Лучано Спаллетті / Фото: соцмережі

Наставник міланського Інтера Лучано Спаллетті поділився планами на матч 4 туру Ліги чемпіонів проти Барселони.

"Коли говорять про матч з Барселоною, говорять про найвищий рівень складності, який є. Барселона служить орієнтиром для тренерів у всіх видах спорту.

Спаллетті: Якби Інтер готувався як Барселона, він програв би їй 18:0

Будь-яка дитина, яка мріє стати футболістом, попросить купити йому футболку Мессі. З нею вона буде бігати в два рази швидше і грати краще за всіх.

Ми завжди говорили, що Інтер може грати проти будь-якого суперника. Зараз команда показує хорошу гру. Тепер є шанс побачити, чи дійсно ми можемо конкурувати з будь-яким суперником", – цитує Спаллетті офіційний сайт УЄФА.

Матч 4 туру Ліги чемпіонів Інтер – Барселона розпочнеться сьогодні о 22:00.

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Ліга чемпіонів4 турСан-Сіро (Мілан)

Інтер - Барселона: Вівторок 06 листопада 2018

Інтер
до матчу
11
год
:
42
хв
Барселона
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Інтер Інтер Інтер - Барселона Ліга чемпіонів Лучано Спаллетті Лучано Спаллетті
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