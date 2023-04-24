"Коли наприкінці сезону виграєш такі важливі матчі проти суперників (Ювентуса) такого рівня, ці перемоги стають цеглинами у стіні підсумкового успіху. Але давайте не поспішатимемо з шампанським, тому що ми ще не закінчили справу. Я привітав команду, вона добре зіграла, що було непросто через кілька днів після поразки у Лізі чемпіонів.

Ювентус – Наполі – 0:1 – відео гола та огляд зустрічі

Часом озираюсь і дивлюся на свою кар'єру. Я не подорожував у першому класі, дивлячись у вікно, я мандрував автостопом! Тому перебування за кілька кроків від Скудетто – це нагорода за всі жертви, на які доводилося йти протягом багатьох років. Звісно, це приємно.

З мене сміялися через те, що я одягав на матчі бутси, але пам'ятаю, як колись відчайдушно мріяв про них, але не міг собі їх дозволити. У мене була, ймовірно, найважча дорога, ніж у тих тренерів, хто починав на іншому рівні. Вони заслужили повагу та захоплення своєю ігровою кар’єрою, та отримали одразу можливість очолити топ-клуби", – розповів тренер неаполітанців в інтерв'ю.

Нагадаємо, що Наполі лідирує у турнірній таблиці Серії, випереджаючи найближчого переслідувача на 17 пунктів. Якщо команда Спаллетті в наступному турі обіграє Салернітану, а Лаціо не зможе виграти в Інтера, то неаполітанці достроково стануть чемпіонами Італії.

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