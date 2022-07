Під час відкритого тренування Наполі між форвардом Віктором Осімхеном і тренером Лучано Спаллетті стався невеличкий конфлікт, повідомляють журналісти Sky Sports Italia. Нігерійський легіонер проявив зайві емоції, захищаючи новачка команди.

Епізод відбувся наприкінці двосторонки неаполітанців. Каталізатором перепалки стало зіткнення Андре Замбо-Ангісса з Лео Естігором – колишнім підопічним Андрія Шевченка, якого Наполі придбав у Дженоа цього літа. Обидва футболісти гаряче обговорювали стик, аж поки до них не підбіг Осімхен.

Віктор почав захищати Естігора, розмахуючи руками та переходячи на крик. Коли ситуація стала напруженою, Лучано Спаллетті підійшов до нападника і попросив його заспокоїтись. "Ти забагато розмовляєш!", – заявив тренер. Втім, Осімхен не зміг опанувати емоцій. Алленаторе Наполі змушений був вигнати нігерійця з тренування.

Розчаровано викинувши манішку, футболіст підкорився. Йдучи з поля, Віктор почав щось доводити Матео Політано, поки той намагався заспокоїти партнера. Зрештою, Осімхен відправився у роздягальню під несміливі оплески деяких уболівальників, які також бажали підбадьорити його.

Варто відзначити характер Спаллетті. Осміхен є дуже важливим футболістом для Наполі – у попередньому сезоні він зіграв 30 матчів у всіх турнірах, забивши 19 голів. Після відходу Дріса Мертенса вплив нігерійця на результативність партенопейців може збільшитись.

Spalletti to Osimhen "You're talking too much"



Osimhen was ejected from Napoli's training session after an argument with Anguissa.pic.twitter.com/RAql3nUfSQ