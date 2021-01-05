Спалетті відмовив збірній Чилі – тренер хоче вибити з Інтера все до останнього цента
Лучано Спалетті планує ще трохи відпочити перед відновленням своєї тренерської кар'єри.
Італійський фахівець відмовився очолювати збірну Чилі, інформує Fcinternews.
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Спалетті і досі отримує компенсацію від Інтера за достроковий розрив контракту влітку 2019 року. "Нерадзуррі" виплачують своєму колишньому тренеру по 5 млн євро за кожен сезон. Угода завершиться у травні 2021-го, і лише тоді Спалетті розпочне пошуки нового місця роботи.
Додамо, що на 61-річного фахівця претендує Фіорентина, яка слабко проводить сезон 2020/21. Наразі "фіалок" очолює Чезаре Пранделлі.
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