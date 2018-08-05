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Інтер підтвердив переговори щодо Модріча

13:02 202 Читать на русском
Інтер підтвердив переговори щодо Модріча
Лука Модріч / соцмережі

Головний тренер Інтера Лучано Спаллетті прокоментував можливий перехід хавбека Реала Луки Модріча в міланський клуб.

"Клуб робить все, щоб перехід відбувся. Я мрію про це, як і всі інші фани Інтера. Гравець такого калібру був би корисний всюди.

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Що би не сталось, ми маємо наші карти, щоб впоратись з усім. Ще є кілька днів, щоб вийти на трансферний ринок, і я сподіваюсь, що щось відбудеться.

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Якщо ми в останній момент підпишемо Мессі, я прийму це", – сказав Спаллетті Sky Italia.

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