Інтер підтвердив переговори щодо Модріча

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Лунін проти Ювентуса: мало не травмував К'єлліні та здійснив кілька класних сейвів – відео дій українцяІспанія — 10:30 6844
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Міжнародний кубок чемпіонів: Реал з Луніним переграв Ювентус, Мілан на останніх секундах здолав БарселонуСвіт — 08:40 3565
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