Головний тренер Наполі Лучано Спаллетті, схоже, був не в настрої після матчу 5-го туру групового етапу Ліги Європи.

Неаполітанці після поразки в Італії від Спартака поступились росіянам ще й у Москві. Матч завершився із рахунком 2:1.

Спартак вдруге сенсаційно здолав Наполі і закрутив інтригу в групі Ліги Європи

Після фінального свистка тренер "червоно-білих" Руй Віторія йшов до Лучано Спаллетті, аби потиснути руку. Та італієць показово відмовив своєму колезі, піднявши дві руки вверх, і пішов у підтрибунне приміщення.

В останньому турі групового етапу Ліги Європи сезону 2021/22 Наполі гратиме з Лестером, Спартак ж протистоятиме Легії.

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