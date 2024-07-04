Майбутнє Лучано Спаллетті на посаді головного тренера збірної Італії може бути під загрозою.

Хоча після вильоту з Євро-2024 FIGC вирішила не звільняти Лучано Спаллетті, його подальше перебування на посаді головного тренера вже не є гарантованим, повідомляє TUTTOmercatoWEB.

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За інформацією джерела, Спаллетті надано чотири матчі Ліги націй восени, щоб змінити ситуацію: два матчі проти Ізраїлю, а також зустрічі вдома з Бельгією і в гостях у Франції. Однак якщо результати італійців не покращаться, Спаллетті ризикує втратити свою позицію, і клуб уже розглядає можливі заміни, серед яких – Массіміліано Аллегрі та Клаудіо Раньєрі.

Нагадаємо, Італія вилетіла вже на першій стадії плей-офф Євро-2024, без шансів програвши Швейцарії (0:2). Таким чином, чинний чемпіон вибув з боротьби за трофей.

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