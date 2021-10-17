"Я тоді був у донецькому Металурзі, тренером був Костов. У мене з ним стосунки не склалися, і він мене відправив у дубль. Там я феєрив. Була двостороння гра, добре пройшла. Бачу: йде Сорокін (начальник команди) з делегацією, а це були європейські агенти. Потім через два дні була гра дублів Металурга і Маріуполя. Ми їх обіграли 5:0, я їм три забив.

"Я міг опинитися в Реалі": Марлон зізнався, чому обрав Барселону і оцінив шанси Шахтаря у дуелі з іспанцями

До мене підходить людина з перекладачем і каже, що хоче забрати мене в Італію. Я відповів: будь ласка, із задоволенням. Мені тоді у тому віці чимало агентів пропонували різні варіанти, але конкретики не було. Просто говорили, що хочуть забрати. Тут я теж думав, що, як завжди, "побазаримо" і все.

Минає тиждень, і той агент мені телефонує скайпом і каже, що завтра направляє офіційну пропозицію від клубу Рома. Я був шокований, якщо чесно! Мене викликають в Металург: "Через два тижні їдеш на перегляд в Рому. Трансферна ціна за тебе буде мінімальна, тисяч 300 євро максимум. Тому що для нас престижно, щоб наш футболіст був у топ-чемпіонаті".

Я пробув у Ромі два місяці. Думав, їду в дубль, але ні, я тренувався з першою командою. Головним тренером був Лучано Спаллетті. Він чотири дні мене взагалі не підпускав до основи. Я просто приходив і дивився, як вони тренуються. Потім він мене брав на індивідуальну роботу. І лише після того пустив у групу. Я був вражений тим, як вони професійно працюють. Знаєте, чому у них ноги такі великі? Вони за дві години до тренування приїжджають і працюють в тренажерному залі на ногах. Їх не треба змушувати, їм не потрібно, щоб стояв над душею тренер з фізпідготовки, вони самі це роблять.

Мені дуже сподобався, ясна річ, Тотті, також відзначу захисника Мексеса. Наскільки він був спокійний, упевнений в собі. І ще Пісарро, опорник, сьомий номер, такий маленький. Він бачив поле і віддавав якісні передачі. Думаю, що він був недооцінений, тому що у нього було нереально круте бачення поля.

Чому у підсумку не зрослося в Ромі? Ну є різниця між 300 тисячами євро і 2,5 мільйонами євро? Я думаю, що є. Все виявилося трохи інакше, ніж мені спочатку говорили", – розповів Міщенко в інтерв'ю FanDay.

"Миколенко навіть не бачив удару": Андрієвський про пенальті у ворота Динамо, важке поле Арени Львів і Барселону