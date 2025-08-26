Спалах гніву захисника Ювентуса коштував йому участі в матчі з Інтером (ФОТО)
21:54 - Читати іншою мовою
Латераль Ювентуса Андреа Камб'ясо отримав двоматчеву дискваліфікацію.
У матчі 1-го туру Серії А з Пармою Андреа Камб'ясо не стримав емоцій і застосував фізичну силу до гравця суперника Льовіка. Як інформує Gazzetta dello Sport, дисциплінарна комісія вирішила не обмежувати його одним матчем дискваліфікації – він пропустить дві гри.
Новачок Серії А відібрав очки у Аталанти, Ювентус розібрався з Пармою, попри вилучення
Для Ювентуса це стане великою проблемою, адже "Стара синьйора" зіграє два наступні матчі проти Дженоа та Інтера.
Нагадаємо, що Юве переміг Парму з рахунком 2:0, попри вилучення Камб'ясо.
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter