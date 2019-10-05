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СПАЛ вдома мінімально здолав Парму: 7-й тур Серії А, матчі суботи

17:58 60 Читать на русском
СПАЛ вдома мінімально здолав Парму: 7-й тур Серії А, матчі суботи
СПАЛ – Парма – 1:0

У домашньому матчі 7-го туру Серії А СПАЛ переграв Парму завдяки голу у першому таймі. Рахунок та звіт матчу читайте на Футбол 24.

Чемпіонат Італії 2019/20, 7-й тур

СПАЛ – Парма – 1:0

Гол: Петанья, 31

Вилучення: Стрефецца, 70 (С)

Верона – Сампдорія – початок матчу о 19:00

Дженоа – Мілан – початок матчу о 21:45

У рамках 7-го туру Серії А Парма приїздила у гості до СПАЛа. Господарі вийшли уперед в середині першого тайму – Стрефецца несильно пробивав з кута штрафного майданчика, а Петанья підставив ногу у останній момент та дезорієнтував голкіпера – 1:0. Гості отримали чудовий шанс відігратись після вилучення Стрефецци на 70-й хвилині, але до фінального свистка рахунок у матчі більше не змінювався – у підсумку мінімальна перемога СПАЛа.

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