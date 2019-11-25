СПАЛ у рідних стінах розписав результативну нічию з Дженоа

В рамках завершального матчу 13-го туру Серії А СПАЛ поділив очки з Дженоа (1:1).

В останньому матчі 13-го туру Серії А зустрічалися СПАЛ і Дженоа, які перебувають у зоні вильоту. Феррарці активніше провели перший тайм, хоча гольових моментів у команд було порівну. Найяскравіший з них господарям вдався на 30-й хвилині, коли Сала завдав потужного удару з дальньої дистанції під ліву стійку – Раду парирував! Ще кращий шанс відзначитись втратив хавбек генуезців Лерагер на 36-й, замкнувши подачу з правого флангу в дальній кут – цього разу шикарно зіграв голкіпер Беріша.

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На старті другого тайму СПАЛ і Дженоа швидко обмінялися голами. Рахунок відкрили феррарці, які заробили пенальті на 55-й хвилині (його реалізував Петанья), але вже на 57-й його зрівняв Стураро – він пробив головою після подачі Гільйоне з правого флангу. Після цього команди обмінялися низкою моментів невисокої якості, але в останній третині поєдинку більш гострими були футболісти Дженоа. Зокрема, із середньої дистанції стріляли Кассата та Клеонізе – м'яч пройшов поруч з правою стійкою. Попри постійний тиск, забити бодай ще один гол генуезцям так і не вдалося, тож фінальний свисток зафіксував результативну нічию.

Таким чином, Дженоа набрав 10 очок і залишився на вісімнадцятій позиції в турнірній таблиці, а СПАЛ, маючи на один заліковий бал менше, розташувався прямо за "грифонами".

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