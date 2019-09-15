СПАЛ переміг Лаціо, Кальярі здолав Парму, Болонья перестріляла Брешію у більшості: 3-й тур Серії А, матчі неділі

Відбулись чергові матчі 3-го туру Серії А.

Рахунок та звіт про матчі читайте на "Футбол 24".

Чемпіонат Італії 2019/2020, 3-й тур

СПАЛ – Лаціо – 2:1

Голи: Петанья, 63, Куртич, 90+2 – Іммобіле, 17

Парма – Кальярі – 1:3

Голи: Барілла, 58 – Чеппітеллі, 23, 39, Сімеоне, 77

Брешія – Болонья – 3:4

Голи: Доннарумма, 10, 19, Чістана, 42 – Бані, 36, Паласіо, 56, Полі, 60, Орсоліні, 80

Вилучення: Дессена, 48

Рома – Сассуоло – початок матчу о 19:00

Верона – Мілан – початок матчу о 21:45

СПАЛ вдома приймав Лаціо. Римляни з перших хвилин захопили ініцативу, що дозволило уже на 17-й хвилині відкрити рахунок. Порушення правил у штрафному майданчику – пенальті, який впевнено реалізував Іммобіле. У другому таймі господарі після розіграшу кутового зуміли відігратись завдяки голу Петаньї на 63-й. Більше рахунок у матчі не змінювався – 1:1, Лаціо продовжує втрачати важливі очки та ризикує випасти з першої десятки у турнірній таблиці.

Парма вдома не змогла нічого протиставити Кальярі. На дубль Чеппітеллі у першому таймі та господарі змогли відповісти лише одним голом Барілли на початку другої половини. А пізніше Сімеоне на 77-й добив суперників. У підсумку – 1:3 на користь Кальярі.

Брешія та Болонья влаштували цілу виставу у недільному матчі! Дубль Альфредо Доннарумми та влучний удар Чістана у першому таймі, здавалось, завчасно визначили переможця цієї пари, але спочатку вилучення Дессени похитнуло впевненість господарів, а потім Паласіо, Денсвіл та Орсоліні влучними ударами схилили щальки терезів на свій бік – 3:4!

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