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СПАЛ оголосив про звільнення головного тренера – заміна вже знайдена

14:43 345 Читать на русском
СПАЛ оголосив про звільнення головного тренера – заміна вже знайдена
Луїджі Ді Б'яджо (зліва) / Сайт СПАЛа

Провальні результати змусили керівництво СПАЛа наважитися на зміну тренера.

Італійський клуб на своєму офіційному сайті оголосив про звільнення Леонардо Семплічі.

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СПАЛ зазнав трьох поразок в чемпіонаті Італії і опустився на останню сходинку таблиці. Виправляти ситуацію спробує Луїджі Ді Б'яджо, з яким підписаний контракт до кінця сезону 2019/20. Попереднім місцем роботи нового тренера "б'янкоадзуррі" була молодіжна збірна Італії.

Ді Б'яджо дебютує на тренерському містку СПАЛа 15 лютого, коли команда поїде в гості до Лечче Євгена Шахова.

Лаціо переміг Парму та вийшов на другу позицію, Лечче без Шахова перестріляв Наполі: 23-й тур Серії А, неділя

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Італія Трансфери СПАЛ СПАЛ Леонардо Семплічі Леонардо Семплічі Луїджі Ді Б'яджо Луїджі Ді Б'яджо
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