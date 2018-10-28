Наполі розгромив Удінезе: 9 тур Серії А, матчі суботи

В рамках 9 туру Серії А Рома вдома в більшості сенсаційно поступилась СПАЛу, Ювентус сенсаційно не зумів обіграти Дженоа, Наполі переконливо обіграв Удінезе.

Перший тайм проходив за переваги римлян, проте несподівано гості вийшли вперед завдяки реалізованому пенальті Петаньї. А в другому таймі Боніфаці подвоїв перевагу СПАЛа з передачі Вальдіфіорі.

Ювентус втратив очки в матчі з Дженоа. Рахунок відкрив Роналду, який за 4 хвилини до цього ударом головою влучив у стійку. Однак в другому таймі Дженоа зрівняла рахунок, Бесса ударом впритул головою замкнув навіс Куаме з правого флангу.Слід відзначити, що Пйонтек вперше в цьому сезоні пішов з поля без забитого голу. Цікаво, що в цьому матчі зійшлись два гравці з найкращим та найгіршим коефіцієнтами xG в Серії А – Пйонтек і Роналду.

Наполі на виїзді здолав Удінезе. Матч розпочався з проблем, оскільки вже на 4 хвилині Верді зазнав пошкодження. Замість нього вийшов Руїс і вже за 10 хвилин відкрив рахунок в матчі, розкішним обвідним ударом влучивши у дальній кут. Далі моментів було більше в Удінезе, Пузетто і Лазанья загрожували воротам Карнезіса, проте пробити його не вдалось. В другому таймі Наполі краще контролював гру і не дозволив суперникам зрівняти рахунок. Навіть більше – наприкінці матчу Мертенс реалізував пенальті, а через 3 хвилини асистував Рогу.

Завдяки цій перемозі СПАЛ набрав 12 очок і піднявся на 13 позицію, Рома з 14 пунктами залишилась на 6 місці. Ювентус продовжує перебувати на першому місці в чемпіонаті з 25 очками, а Дженоа піднялась на 10 місце, набравши 13 пунктів. Наполі набрав 21 пункт і наблизився до Ювентуса на відстань 4 очок, Удінезе з 8 заліковими балами залишився на 15 позиції.

Чемпіонат Італії 2018/19, 9 тур

Рома – СПАЛ – 0:2

Голи: Петанья, 38 (пен), Боніфаці, 56

Вилучення: Мілінковіч-Савіч, 75

Ювентус – Дженоа – 1:1

Голи: Роналду, 18 – Бесса, 67

Удінезе – Наполі – 0:3

Голи: Руїс, 14, Мертенс, 82, (пен), Рог, 86