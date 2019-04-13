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СПАЛ не дозволив Ювентусу достроково завоювати чемпіонство: 32-й тур Серії А, матчі суботи

17:58 221 Читать на русском
СПАЛ не дозволив Ювентусу достроково завоювати чемпіонство: 32-й тур Серії А, матчі суботи
СПАЛ не дозволив Ювентусу достроково завоювати чемпіонство: 32-й тур Серії А, матчі суботи

У 32-му турі Серії А СПАЛ вдома переграв Ювентус. Рахунок та звіт про матч читайте на "Футбол 24".

Чемпіонат Італії 2018/2019, 32-й тур

СПАЛ – Ювентус – 2:1

Голи: Боніфаці, 49, Флоккарі, 74 – Кін, 30

Рома – Удінезе – початок матчу о 19:00

Мілан – Лаціо – початок матчу о 21:30

У першому матчі 32-го туру Серії А Ювентус завітав у гості до СПАЛ. Навіть нічия у матчі дозволяла Ювентусу стати чемпіоном Італії достроково. Раніше жодній команді не вдавалося завоювати титул за 6 турів до кінця першості. Крім того, туринці могли оформити восьме чемпіонство поспіль, чого раніше не траплялося у жодному з чемпіонатів європейської топ-п’ятірки.

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На 30-й хвилині Мойзе Кін переграв голкіпера, спрямувавши м’яч у нижній лівий кут воріт. Та на початку другого тайму Кевін Боніфаці замкнув з кутового передачу і зрівняв рахунок. А на 74-й хвилині СПАЛ шокував туринців вийшовши вперед і встановивши остаточний рахунок.

Після цієї перемоги Спал набрав 35 очок і піднявся на 13 місце, Ювентус залишився на першій сходинці. Вже завтра туринці можуть стати чемпіонами Італії, при умові що Наполі не зможе перемогти К’єво.

Теги
Італія Головне Ювентус Ювентус СПАЛ СПАЛ
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