СПАЛ не дозволив Ювентусу достроково завоювати чемпіонство: 32-й тур Серії А, матчі суботи

У 32-му турі Серії А СПАЛ вдома переграв Ювентус. Рахунок та звіт про матч читайте на "Футбол 24".

Чемпіонат Італії 2018/2019, 32-й тур

СПАЛ – Ювентус – 2:1

Голи: Боніфаці, 49, Флоккарі, 74 – Кін, 30

Рома – Удінезе – початок матчу о 19:00

Мілан – Лаціо – початок матчу о 21:30

У першому матчі 32-го туру Серії А Ювентус завітав у гості до СПАЛ. Навіть нічия у матчі дозволяла Ювентусу стати чемпіоном Італії достроково. Раніше жодній команді не вдавалося завоювати титул за 6 турів до кінця першості. Крім того, туринці могли оформити восьме чемпіонство поспіль, чого раніше не траплялося у жодному з чемпіонатів європейської топ-п’ятірки.

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На 30-й хвилині Мойзе Кін переграв голкіпера, спрямувавши м’яч у нижній лівий кут воріт. Та на початку другого тайму Кевін Боніфаці замкнув з кутового передачу і зрівняв рахунок. А на 74-й хвилині СПАЛ шокував туринців вийшовши вперед і встановивши остаточний рахунок.

Після цієї перемоги Спал набрав 35 очок і піднявся на 13 місце, Ювентус залишився на першій сходинці. Вже завтра туринці можуть стати чемпіонами Італії, при умові що Наполі не зможе перемогти К’єво.