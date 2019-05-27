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СПАЛ – Мілан – 2:3 – відео голів та огляд матчу

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СПАЛ – Мілан – 2:3 – відео голів та огляд матчу
СПАЛ – Мілан – 2:3 – відео голів та огляд матчу

У рамках 38-го туру Серії А СПАЛ програв Мілану. Дивіться відео голів та огляд матчу СПАЛ – Мілан на сайті "Футбол 24".

28’ Франческо Вікарі
53’ Мохамед Салім Фарес
 
Хакан Чалханоглу 18’
Франк Кессьє 23’
Франк Кессьє 64’
18’ Хакан Чалханоглу
23’ Франк Кессьє
28’ Франческо Вікарі
53’ Мохамед Салім Фарес
64’ Франк Кессьє

Справжнім героїм звітного матчу став Франк Кессьє, який оформив дубль та віддав гольову передачу на Чалханоглу. Однак зусиль Мілана виявилося недостатньо для потрапляння в Лігу чемпіонів, оскільки Інтер та Аталанта теж виграли свої матчі.

Аталанта завоювала бронзу, Інтер у драматичному матчі вирвав путівку у Лігу чемпіонів: 38-й тур Серії А, матчі неділі

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Мілан Мілан Італія Відеоновини СПАЛ СПАЛ СПАЛ - Мілан
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