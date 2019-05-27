СПАЛ – Мілан – 2:3 – відео голів та огляд матчу

У рамках 38-го туру Серії А СПАЛ програв Мілану. Дивіться відео голів та огляд матчу СПАЛ – Мілан на сайті "Футбол 24".

Справжнім героїм звітного матчу став Франк Кессьє, який оформив дубль та віддав гольову передачу на Чалханоглу. Однак зусиль Мілана виявилося недостатньо для потрапляння в Лігу чемпіонів, оскільки Інтер та Аталанта теж виграли свої матчі.

Аталанта завоювала бронзу, Інтер у драматичному матчі вирвав путівку у Лігу чемпіонів: 38-й тур Серії А, матчі неділі