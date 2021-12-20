За життя Дієго Марадона фінансово забезпечував численне оточення рідних і близьких. Тепер вони намагаються заробити на спадщині легенди.

Напередодні відбувся онлайн-аукціон, на якому були виставлені понад 80 предметів, які колись належали Дієго Марадоні. Виручені на аукціоні кошти буде розподілено між спадкоємцями, повідомляє агентство Télam.

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За інформацією видання, за першу годину аукціону було продано 29 предметів на загальну суму 13 710 доларів. Найбільше вдалося виручити за картини, які належали Марадоні. За найдорожчу з них було віддано 2 150. Серед предметів одягу найвищий попит мали футболки збірної Аргентини та клубу Наполі, в яких Марадона навіть не виходив на поле. Вони пішли з молотка за 1300 і 1500 відповідно.

Найдорожчим лотом був будинок у Буенос-Айресі, стартова ціна якого становила 900 тисяч доларів. За ним слідував автомобіль BMW Марадони, за який організатори сподівалися виручити щонайменше 225 тисяч. Обидва лоти, як і інші об'єкти нерухомості та автомобілі, продати не вдалося.

Нагадаємо, Марадона помер 25 листопада 2020 року на 61-му році життя. Причиною стала гостра серцева недостатність, що призвела до набряку легенів. Відразу після його смерті аргентинська прокуратура розпочала розслідування щодо можливої ​​недбалості з боку лікарів.

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