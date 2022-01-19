Дженоа визначилася з новим постійним тренером, який спробує врятувати команду від вильоту.

"Грифони" на своєму офіційному сайті оголосили про призначення 48-річного німця Александера Блессіна.

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Контракт розрахований до червня 2024-го. Блессіна вирвали з Остенде, який у чемпіонаті Бельгії був борцем за виживання. Фахівець 7 років провів у системі РБ Лейпцига і навіть мав короткий досвід керування першою командою "биків".

Нагадаємо, Дженоа звільнила Андрія Шевченка після поразки від Мілана в Кубку Італії. У матчі з Фіорентиною (0:6) командою вже керував тимчасовий тренер Абдулай Конко. Генуезці відстають від зони порятунку на 6 очок.

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