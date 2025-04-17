Каталонський клуб визначився з іменами чотирьох футболістів, які покинуть команду після закінчення сезону.

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Найпершим у даному списку називають Ансу Фаті, який отримав 10-й номер Барселони після відходу Ліонеля Мессі, але так і не зумів повноцінно заграти на топ-рівні. Після невдалої оренди в Брайтоні він рідко потрапляє навіть в заявку "блаугранас" в поточному сезоні.

Також серед претендентів на вихід називають Андреаса Крістенсена, Пау Віктора та голкіпера Іньякі Пенью, на яких більше не розраховує Ганс-Дітер Флік, повідомляє Barca Universal.

Нагадаємо, що в поточному сезоні 22-річний Ансу Фаті зіграв лише 9 матчів за Барселону і не зміг відзначитись результативними діями.

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