Союз українців в Португалії вимагає від ФІФА покарати екс-футболіста Браги Алана за слова про Україну

Колишній футболіст Браги, а нині – менеджер Браги Алан може бути покараний через скандальне відео про Україну.

Союз українців в Португалії надіслав в ФІФА лист з вимогою дискваліфікувати менеджера Браги Алана за презентаційний ролик про Україну, який португальський клуб опублікував напередодні матчу 3 раунду кваліфікації Ліги Європи Зоря – Брага.

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В листі йдеться, що Алана варто покарати за недостовірні факти про Україну, які нанесли шкоду політичному іміджу країни та направлені проти сувернітету та територіальної цілісності нашої держави, повідомляє Спілка українців в Португалії.

Відповідно до статті 49 Статуту ФІФА Комітет з етики та чесної гри розглядає всі питання про заборону отримання будь-яких моральних, політичних та фінансових переваг у суспільстві за рахунок футболу. У своїй діяльності ставить за мету піднесення моральних аспектів життя у футболі шляхом поваги та неухильного дотримання визнаних світовим спортивним співтовариством принципів чесної гри. Чесна гра – це повага. Усі мають рівні права, у тому числі право на повагу.

У відеоролику колишній гравець Браги заявив, що Україна складається з 24 "провінцій" і тут відбувається "громадянська війна".

Згодом українські дипломати направили листа керівництву Браги, де нагадали, що окуповані Крим та Севастополь теж є частиною України, яка складається з більше, аніж 24 провінцій. А щодо "громадянської війни", то в листі наведені докази російської агресії проти України.

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