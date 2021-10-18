Півзахисник Вест Хема Томаш Соучек розповів про свій стан після пошкодження у матчі 8-го туру АПЛ проти Евертона.

"Ще кілька швів на моєму обличчі для поповнення моєї колекції. Я ніколи не здаюся, з жодної причини. Відмінна перемога, хлопці, продовжуйте в тому ж дусі. Не хвилюйтеся, я все ще живий", – написав Соучек у своєму Instagram.

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Зазначимо, що наприкінці поєдинку проти Евертона чех у боротьбі з Соломоном Рондоном отримав моторошну травму – нападник примудрився наступити Томашу на обличчя.

До слова, Соучек провів 10 матчів у складі Вест Хема у всіх змаганнях, у яких відзначився голом та результативною передачею.

Вест Хем мінімально обіграв Евертон, Тоттенхем завдяки першим результативним діям Кейна в АПЛ переграв Ньюкасл