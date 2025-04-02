Мадридський Реал у рамках матчу-відповіді 1/2 фіналу Кубка Короля розписав нічию з Реал Сосьєдадом (4:4), прорвавшись у фінал турніру за сумою двох ігор. Звіт читайте на "Футбол 24".

Реалу проводить останні репетиції перед чвертьфіналом ЛЧ. Найбільш відповідальною з них стала зустріч із Реал Сосьєдадом в рамках матчу-відповіді півфіналу Кубка Короля. Футбол 24 спільно з партнером HLIBNY DAR розповідає, як Лунін прорвався до фіналу примудрившись пропустити чотири голи.

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Карло Анчелотті стримав обіцянку

Кубкової зустрічі у Сан-Себастьяні стала тріумфальною для Луніна. Андрій видав феєричний перфоманс, а Карло Анчелотті пообіцяв українцю місце в основі на матч-відповідь. Пройшов місяць – і тренер стримав слово, попри два пропущених голи від Леганеса на вихідних.

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Преса давно анонсувала ротацію в складі Мадрида перед чвертьфіналом ЛЧ. Так і вийшло – попри хитку перевагу над Сосьєдадом (1:0 після гри на Аноеті) "королівський клуб" вийшов без Мбаппе, Рюдігера, Модріча, Браїма Діаса й Франа Гарсії (бек-апа травмованого Менді). Зате у старті з'явились Алаба та Ендрік, а Камавінга вийшов на позиції лівого фулбека.

Неоднозначний перший тайм Луніна та Реала

Мадрид розпочав непогано. Ендрік міг забити шедевральний гол вже на 8-й хвилині, зачепившись за закидання у штрафний з лівого флангу й вигравши єдиноборство у Субельдії. Бразилець пожонглював м'ячем і пробив через себе, але вийшло неточно. Ще за дві хвилини з лівого кута карного майданчика в дальній кут стріляв Вінісіус – Реміро парирував.

В цілому, перший тайм проходив спокійно, без гостроти біля воріт Реала. В очі впадав лишень непоганий пресинг басків, але особливих проблем мадридці не відчували. Непогано почувався і Лунін, який роздавав точні діагоналі й допомагав виходити з-під тиску. Все. Гості були настирними, лізли вперед, однак без особливого зиску.

Тим більш неочікуваним став гол Сосьєдада на 16-й хвилині. Марін головою скинув лонгбол на лівий фланг, прямо на хід Барренечеа у штрафний. Той відклеївся від Васкеса, зблизився з Луніним і пробив низом – на жаль, українець пропустив м'яч поміж ніг. Рахунок за сумою двох матчів зрівнявся.

Фото: EFE

Тим не менш, зміст гри не змінився. Реал міг забивати вже на 19-й хвилині після тривалої комбінації, в завершенні якої Беллінгем пробивав з правого краю карного майданчика – трохи неточно!

На 30-й же Ендрік зрівняв рахунок, скориставшись простором між центрбеками й отримавши розрізний пас від Вінісіуса. Вирвавшись віч-на-віч, бразилець перекинув Реміро. 1:1!

З іншого боку, гра футболістів Карло Анчелотті виглядала дещо пасивно. Здебільшого басків намагались спіймати на контратаці, однак до моментів після гола Ендріка справа не дійшла.

А от Сосьєдад міг заробити пенальті вже у компенсований час – Вінісіус обхопив Кубо, той впав, але арбітр вирішив промовчати. Паблік Archivo VAR, який спеціалізується на розборі суддівських рішень у Іспанії, погодився з відсутністю 11-метрового.

Перший тайм завершився з рахунком 10:2 за ударами й 14:2 за дотиками у штрафному. Крім того, Реал виграв 23 із 32 єдиноборств. Тим не менш, домінування "вершкових" не відчувалось. Моменти господарів виявились занадто сильно розкидані в часі, а із структурних проблем у басків можна відзначити тільки контроль ривків Ендріка.

Хаос у другому таймі

По перерві польові футболісти, голкіпери й арбітри влаштували парад грубих помилок, а гра перетворилась у нелогічний розмін голами й моментами. Причому голів було більше.

Втім, почалося все з контроверсійного епізоду на 49-й хвилині, коли Беллінгем пробивав головою завдяки невдалій зрізці від Арамбурру. Голкіпер Реміро зреагувати не встиг, але за інерцією Алекс зачепив голову англійця. Рукою.

Паблік Archivo VAR вважає, що тут треба було призначати 11-метровий, однак Альберола Рохас нічого не свиснув.

Деякий час після цього гра тривала без особливої гостроти. Винятком став постріл Беллінгема на 61-й хвилині з правого краю штрафного в ближній кут, який парирував Реміро. Лунін же так занудьгував, що помилився при прийомі однієї з передач – на щастя, він перебував далеко від площини воріт.

Зате на 71-й хвилині українець повністю виправився за свої попередні ляпи. Сосьєдад заробив кутовий, Субіменді виграв боротьбу й потужно пробив ногою в дальній кут – але Лунін якимось дивом парирував!

Втім, шедевральний сейв вже за хвилину перетворився у шедевральний автогол Алаби. Кубо прорвався правим флангом і виконав простріл на ближню стійку, а м'яч рикошетом від п'ятки Девіда влетів поміж ніг Луніну. 1:2!

Реал Сосьєдад зрівняв рахунок за сумою двох матчів, а вже на 80-й хвилині баски шокували Сантьяго Бернабеу по-дорослому.

Кубо, якого з'їли в першому таймі, виконав слалом правим флангом і зробив катбек під удар Оярсабалю. Мікель пробив з дистанції, а м'яч рикошетом від Алаби полетів під дальню стійку – без шансів для Луніна. 1:3! "Чуррі-урдін" вийшли вперед за сумою двох матчів!

От тільки це був тільки початок вечірки. Вже на 82-й хвилині Реал забив у відповідь. Вінісіус різко розвернувся на лівому фланзі й протягнув м'яч до межі поля, звідки прострілив у центр карного майданчика. Там не встежили за ривком Беллінгема – Джуд покарав точним ударом. 2:3!

За сумою двох матчів знову встановилася нічия, але Реал не збирався завершувати в овертаймах. На 85-й хвилині Вінісіус вирвався віч-на-віч з Реміро, не зумівши переграти Алекса в ближньому бою.

Кіпер Сосьєдада тримався в статусі героя всього кільканадцять секунд – подальший кутовий завершився замиканням Чуамені. Удар прийшовся точно по позиції Реміро, однак той не зміг зафіксувати м'яч чи хоча б вибити його. 3:3!

Здавалося, що це кінець. Реал вже перемагав за сумою двох матчів. Такі матчі "бланкос" відпускати не звикли, однак арбітр компенсував аж сім хвилин. Баскам цього вистачило – на 90+3-й вони заробили кутовий, а подачу з нього Лунін спробував вибити у красивому стрибку. На жаль, Андрій пролетів повз м'яч, а Оярсабаль замкнув у порожні. 3:4!

І все одно Мадрид міг вирішити усе в основний час. На 5-й компенсованій Вінісіус виконав блискучий крос з лівого флангу, який замкнув Вінісіус. Джуд спрямовував м'яч у лівий нижній кут – втім, Реміро врятував басків.

Зрештою, свисток Албероли Рохаса відправив команди в овертайм. Реал виглядав активніше, створивши кілька цікавих моментів. Взнаки дався вихід Модріча, Мбаппе, Рюдігера та інших лідерів, хоча більшість з них з'явилась ще в другому таймі.

Тоді вони залишались непомітними, однак за чотири хвилини до кінця другого екстра-тайму Мадрид таки вирвав перемогу. Господарі заробили кутовий, а Рюдігер головою вколотив м'яч під дальню стійку. 4:4!

Le llaman "El Loco" y tiene el Bernabéu a sus pies por cosas como esta.



️ @ToniRuediger y su gol en la prórroga han metido al @realmadrid en la final de la #CopaDelReyMAPFRE.



Y te lo enseñamos desde del mismísimo césped.#LaCopaMola pic.twitter.com/HFwHv3aB1u — RFEF (@rfef) April 1, 2025

Цього було достатньо для виходу в фінал. Знайти сили на ще один камбек Сосьєдад не зумів.

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