Відчайдушні вболівальники Барси не можуть прийняти факт про відхід Ліонеля Мессі з каталонського клубу.

Сосіос Барселони разом з юристами готують скаргу у Єврокомісію, щоб не відбувся перехід Ліонеля Мессі у ПСЖ, повідомляє Marca.

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У звернені вказується, що за сезон 2019/20 ПСЖ витратив на зарплати гравців 99% прибутку, тоді як Барса – 54%. Адже саме через фінансовий фейр-плей Ла Ліга заборонила каталонському клубу продовжити контракт з аргентинцем.

Сосіос також підкреслюють, що підписання парижанами Мессі може негативно вплинути на конкуренцію у Лізі 1.

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