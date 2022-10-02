"В УАФ є ідея, щоб з наступного року в чемпіонаті України була команда ЗСУ. Я впевнений, що ми до цього прийдемо, ця команда буде найулюбленішою в країні.

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Соррі, але ні Шахтар, ні Динамо, ні Дніпро не зможуть тягатися за вболівальниками з командою ЗСУ. Це буде справжня команда наших хлопців, які служать в ЗСУ.

Це буде дуже важливий крок для розвитку футболу та підтримки наших героїв. Зараз вся країна вболіває за ЗСУ на фронті. Команда буде зібрана з найкращих хлопців, вона буде радувати вболівальників у чемпіонаті", – сказав Павелко в коментарі "Украина Сейчас".