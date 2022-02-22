Нагадаємо, 21 лютого Володимир Путін офіційно визнав незалежність так званих "ЛНР" та "ДНР", після чого на тимчасово окупованих територіях помітили російські танки. Сьогодні, 22 числа, російська рада федерації дозволила своєму президенту використовувати війська в інших країнах.

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"Соромно, що розмовляю російською", – написав Пластун в Instagram, додавши фото прапора України.

Зауважимо, у поточному сезоні 31-річний центрбек зіграв за Лудогорець 30 матчів. Забив 1 гол та віддав 1 асист. Також в активі Пластуна 5 матчів за національну збірну України, в яку він востаннє викликався ще у 2020-му.

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