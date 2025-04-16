Барселона вперше висловилася з приводу відсторонення форварда Реала Кіліана Мбаппе за грубий фол у матчі з Алавесом.

Барселона незадоволена одноматчевою дискваліфікацією Мбаппе за жорстокий фол проти Антоніо Бланко з Алавеса. На думку босів каталонської команди, одного матчу бану недостатньо як для такого порушення правил.

Мбаппе дізнався термін дискваліфікації за брутальний фол – він пропустить Класіко

"Це абсолютно абсурдно і несправедливо. Мбаппе зробив жахливий підкат, який міг завдати серйозної травми. Це змушує замислитися, а що сталося б, якби такий фол зробив гравець Барселони? Соромно. Думаю, один матч дискваліфікації за такий фол – несправедливе рішення.

Це підтверджує, що нам потрібно докласти всіх зусиль, щоб не залежати від подібних ситуацій, тому що це поганий приклад для футболу", – заявив віце-президент Барселони Рафа Юсте в ефірі радіо RAC1.

Реал обіграв Алавес із двома вилученнями – Мбаппе заробив четверту червону в кар'єрі