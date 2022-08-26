"Сором і ганьба": Левченко обізвав цирком ситуацію навколо телепулу УПЛ
Колишній півзахисник збірної України Євген Левченко розлючений інтригами навколо трансляцій матчів чемпіонату України.
"Який же цирк у нас знову з єдиним телепулом та правами на трансляцію.
Зоря та Рух повинні сплатити по півмільйона штрафу за порушення правил телепулу – далі може дійти до зняття очок
Жахливо, що навіть під час війни, ми не змогли домовитися про телемовлення і об'єднатися. Сором і ганьба", – написав Левченко на своїй сторінці у соціальній мережі Твіттер.
Нагадаємо, у стартовому турі чемпіонату України Зоря та Рух не пустили знімальні групи офіційного транслятора – Setanta Sports – на стадіон, а керівництво УПЛ пообіцяла передати справи до КДК УАФ.
Рух запропонував компроміс у створенні єдиного телепулу УПЛ – безкоштовна OTT-платформа має об'єднати всі клуби