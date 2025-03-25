Сьорлот забиває в середньому 0,77 гола за 90 хвилин, а Довбик – 0,48. У норвежця більше зароблених фолів, ключових передач і внеску в зароблені очки. Таким чином Атлетіко має бути вдячний українцю за його літню відмову від переїзду в Мадрид, інформує AS. Атлетіко зробив підписання Довбика пріоритетом, але тепер має бути задоволений тим, що Артем вибрав Рому.

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Нагадаємо, що Атлетіко підписав Сьорлота після того, як варіант із Довбиком зірвався. Мадридський клуб заплатив 32 млн євро + 8 млн євро бонусами. Александер став головним джокером "кольчонерос" – він забив найбільше м'ячів, виходячи на заміну (10 із 15).

На рахунку Довбика за Рому 15 голів у всіх турнірах, але він провів більше часу на полі – 2673 хвилини проти 1565. Перевага Артема перед норвежцем лише в тому, що він менше втрачає м'яч і забиває більше перших голів.

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