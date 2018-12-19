Сопко високо оцінює шанси Динамо у протистоянні з Олімпіакосом

Експерт телеканалу "Футбол" Олександр Сопко поділився думками від протистояння між Динамо та Олімпіакосом у Лізі Європи.

"Рік тому Динамо на цій же стадії пройшло інший грецький клуб АЕК. А кілька років тому Дніпро теж на цій стадії вибив якраз Олімпіакос. Всі грецькі команди – дуже нестабільні, після яскравого матчу можуть видати провальний. Але українські команди проти них грати навчилися, статистика протистоянь з ними у наших дуже хороша, а значить, немає ніякого психологічного страху.

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Але, звичайно, крім статистики основний акцент Динамо потрібно зробити на власну підготовку. Жереб жеребом, але на перший план повинні вийти функціональна готовність гравців і якість командної гри в цілому. Будемо сподіватися, що команда проведа якісні збори, а головне – підсилиться в це трансферне вікно і встигнуть залучити новачків в командну гру", – цитує Сопка segodnya.ua.

Матчі 1/16 фіналу Ліги Європи пройдуть 14 та 21/22 лютого. Фінал Ліги Європи 2018/19 пройде 29 травня у Баку.

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