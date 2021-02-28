Екс-захисник Шахтаря та Динамо, а нині футбольний експерт Олександр Сопко, бачить у таборі "гірників" серйозну проблему, яка може мати негативні наслідки вже у найближчому майбутньому.

"У Шахтаря є системна проблема. У тренерського штабу команди з'явився конкурент – інший тренерський штаб, який виходить на поле і ставить там гру так, як він бачить.

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Це Тайсон, Марлос, Алан Патрік і Жуніор Мораєс, який примкнув до них. Вони останнім часом установки головного тренера або трактують по-своєму, або взагалі не беруть до уваги, і починають грати у футбол, який їм здається ближчим, цікавішим, правильнішим.

Найгірше, що коли вони всі четверо збираються разом, починає повністю ламатися гра. Якщо з цієї четвірки на полі один або два, командні дії ще якось зберігаються, але коли їх четверо – все йде шкереберть.

Це проблема, яку, я думаю, Каштру бачить і на яку, я сподіваюся, він відреагує найближчим часом, наведе порядок. Адже таке ставлення до ігрової дисципліни обов'язково карається суперником", – сказав Сопко у коментарі виданню Footboom.

Нагадаємо, після 15-турів "гірники" посідають у турнірній таблиці УПЛ другу сходинку і відстають від Динамо на 1 очко.

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