"Перед матчем з Францією я практично не сумнівався, що через відсутність Зінченко саме Шапаренкові Петраков довірить місце в центрі поля. Гравець повністю виправдав надану йому довіру, про що свідчить забитий ним красивий гол. Можна сміливо стверджувати, що український футбол і збірна України отримали серйозну бойову одиницю. Шапаренко націлений на атаку, вміє класно поводитися з м'ячем, добре бачить поле і швидко оцінює ігрову ситуацію.

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Є всі передумови для того, що найближчим часом він виросте у дуже висококласного футболіста. Що стосується того, де йому зараз краще бути, то, на мій погляд, для нього поки краще було б виступати на батьківщині, тим більше, що він грає за команду, яка регулярно бере участь в єврокубках і бореться за перше місце в чемпіонаті України.

Куди доцільніше мати постійну практику в такій команді, ніж ставити самоціль просто перейти в клуб топ-чемпіонату і полірувати там лаву. Шапаренко вже переріс той рівень, щоб його брали чисто на перспективу, де потрібно буде починати все спочатку. Якщо їхати в Європу, то тільки в якості реального підсилення тут і зараз. А для цього краще ще якийсь час пограти в основі в Динамо і збірної", – сказав Сопко у коментарі каналу "Футбол 1".

Нагадаємо, у матчі проти збірної Франції Шапаренко наприкінці першого тайму вивів "синьо-жовтих" вперед, забивши дебютний гол за національну команду.

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