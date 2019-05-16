Сопко: Результат матчу Шахтар – Динамо допоможе керівництву киян визначитись з майбутнім тренерського штабу

Футбольний експерт Олександр Сопко поділився очікуваннями від майбутнього матчу 30-го туру УПЛ Шахтар – Динамо.

"Матч між Шахтарем і Динамо – це надпринципове протистояння, воно буде викликати повну мобілізацію по обидва боки. Для Динамо перемога буде можливістю хоч якось скрасити сезон без трофеїв. Вдалий результат допоможе керівництву клубу більш об'єктивно, спокійно і виважено визначити майбутнє тренерського штабу.

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Гравці відчувають себе некомфортно без титулів, так як Динамо такий клуб, який повинен постійно вигравати трофеї. Тому перемога для них буде можливістю підтвердити своє майбутнє в команді, відчути впевненість. Тому, я чекаю гру з цілковитою самовіддачею, бажанням і настроєм, особливо з боку Динамо.

У нас немає такої культури привітання суперника, як чемпіонський коридор. Я б дуже хотів, щоб це сталося, якщо на той час Шахтар стане чемпіоном, щоб це сталося саме в цій грі, враховуючи, що багато футболістів грають разом в збірних, дружать в житті. Деякі грають разом ще з дитячих шкіл. Тому я дуже сподіваюся на це, але десь в душі у мене дуже великі сумніви, що це трапиться. Я в це не вірю", – розповів Сопко в коментарі Сегодня.

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