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Сопко назвав найслабше місце Шахтаря перед матчем з Ліоном

17:52 683 Читать на русском
Сопко назвав найслабше місце Шахтаря перед матчем з Ліоном
Олександр Сопко / Фото з соцмереж

Експерт телеканалу "Футбол" Олександр Сопко поділився очікуваннями від матчу Ліги чемпіонів Шахтар – Ліон.

"Неможливого немає в футболі. Всі це розуміють. Остання гра сезону, останній бій... Нічого втрачати. ​​Поле буде важке, і воно зрівняє шанс команд, які грають в технічний, швидкий футбол з контролем м'яча, з командами, які просто будуть багато бігати, боротися і просто фізично сильніші.

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Багато що залежить від того, як ми зіграємо в обороні. Щоб оборона була надійна і не було помилок. Тому що дуже багато м'ячів Шахтарю забивають не тому, що суперник сильніший або "гірники" програють в організації гри, а за рахунок індивідуальних помилок. Якщо їх буде мінімум, то, я думаю, шанс забити гол завжди з'явиться. Тому я думаю, що шанси є, я б оцінив їх десь 50 на 50", – сказав Сопко в ефірі ТК Футбол 1.

Нагадаємо, поєдинок 6-го туру групового етапу ЛЧ Шахтар – Ліон відбудеться 12 грудня, початок о 22:00.

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Шахтар - Ліон: Середа 12 грудня 2018

Шахтар
до матчу
1
дн
:
3
год
:
39
хв
Ліон
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Шахтар Шахтар Шахтар - Ліон Ліга чемпіонів Олександр Сопко
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