Сопко: Ігри у Лізі чемпіонів мають повернути Коноплянку на колишній рівень

Футбольний експерт Олександр Сопко проаналізував дебют Євгена Коноплянки за донецький Шахтар у матчі проти луганської Зорі (4:3) та спрогнозував його майбутнє.

"Я б відзначив вихід на лівий фланг Коноплянки, який замінив дещо інертного Тете. Відразу запрацювала зв'язка Ісмаїлі – Коноплянка. Багато ударів пішло, прискорилася гра. Але якщо порівнювати з поєдинком проти Манчестер Сіті – то це трошки інший рівень гри, напруги і витрачених сил. З англійцями доведеться багато грати в обороні, багато пересуватися. Це те, чого Коноплянка не любить. Чи любить подібне Тайсон? Бразилець все одно краще готовий фізично.

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Проблеми Коноплянки буде краще видно у грі проти Ман Сіті. Але на тайм він може внести і гостроту, і якусь солідність. Такі великі ігри повинні повернути Коноплянку на колишній рівень", – сказав Сопко в ефірі телеканалу Футбол 2.

Нагадаємо, Шахтар перестріляв Зорю в надрезультативному матчі (4:3), а Коноплянка відзначився асистом у дебютному матчі.

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