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Сопко: Ігри у Лізі чемпіонів мають повернути Коноплянку на колишній рівень

14:09 354 Читать на русском
Сопко: Ігри у Лізі чемпіонів мають повернути Коноплянку на колишній рівень
Олександр Сопко / Фото з відкритих джерел

Футбольний експерт Олександр Сопко проаналізував дебют Євгена Коноплянки за донецький Шахтар у матчі проти луганської Зорі (4:3) та спрогнозував його майбутнє.

42’ Тайсон
54’ Марлос
60’ Жуніор Мораєс
89’ Жуніор Мораєс
 
Владлен Юрченко 10’
Владислав Кочергін 35’
Богдан Лєднєв 86’
10’ Владлен Юрченко
35’ Владислав Кочергін
42’ Тайсон
54’ Марлос
60’ Жуніор Мораєс
86’ Богдан Лєднєв
89’ Жуніор Мораєс

"Я б відзначив вихід на лівий фланг Коноплянки, який замінив дещо інертного Тете. Відразу запрацювала зв'язка Ісмаїлі – Коноплянка. Багато ударів пішло, прискорилася гра. Але якщо порівнювати з поєдинком проти Манчестер Сіті – то це трошки інший рівень гри, напруги і витрачених сил. З англійцями доведеться багато грати в обороні, багато пересуватися. Це те, чого Коноплянка не любить. Чи любить подібне Тайсон? Бразилець все одно краще готовий фізично.

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Проблеми Коноплянки буде краще видно у грі проти Ман Сіті. Але на тайм він може внести і гостроту, і якусь солідність. Такі великі ігри повинні повернути Коноплянку на колишній рівень", – сказав Сопко в ефірі телеканалу Футбол 2.

Нагадаємо, Шахтар перестріляв Зорю в надрезультативному матчі (4:3), а Коноплянка відзначився асистом у дебютному матчі.

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Олександр Сопко Шахтар - Зоря Євген Коноплянка Євген Коноплянка Шахтар Шахтар
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