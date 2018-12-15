Сопко: Хацкевич недостатньо жорсткий з гравцями Динамо

Відомий футбольний експерт Олександр Сопко знайшов цікаву причину низьких результатів київського Динамо.

"У Динамо є проблема росту, оскільки в колективі дуже багато молодих перспективних футболістів, але для того, щоб їх талант заграв на повну на міжнародній арені, тренерським штабом повинна бути проведена серйозна робота.

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Я нікому не нав'язую свою думку, але мені здається, що атмосфера в колективі сімейна. Футболісти поважають тренера, вони за нього горою, Хацкевич їх не лає, але ця сімейна ідилія часто заважає розвиватися самим гравцям. Складається враження, що стосовно футболістів застосовується мало жорсткості", – Цитує Сопка видання Команда 1.

Нагадаємо, за підсумками першої половини сезону Динамо посіло першу сходинку в групі Ліги Європи та друге місце в таблиці УПЛ.

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