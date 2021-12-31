"2001 рік. Молодіжний чемпіонат світу в Аргентині. Перед матчем заходять до нас і кажуть: "Тут якийсь факс прийшов із Федерації футболу. Треба прочитати". Дивимось ми його і читаємо: "Тільки завдяки Григорію Михайловичу (йдеться про Суркіса, який очолював ФФУ з 2000 по 2012 – прим.) сьогодні піднялось сонце, лише завдяки йому..."

Джулай озвучив головні побоювання щодо збірної України перед Євро-2020

Ми взяли це і просто викинули в смітник – все! Ми просто сказали, що збірна готувалась у Нідерландах. Збори команди, що є обов'язком кожної федерації, перетворили на досягнення однієї людини", – сказав Дмитро Джулай в ефірі Youtube-програми Ліберо 20-21.

А Денис Босянок додав: "Ми це так жорстко зробили, що до нас більше не підходили після цього випадку. Були лише якісь несміливі спроби зі сторони".

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