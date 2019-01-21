Сондей: У відпустці працював з індивідуальним тренером

Хавбек Олімпіка Іван Сондей розповів, у чому секрет його хорошої форми після відпустки.

Хавбек Олімпіка Іван Сондей став найкращим у тесті на витривалість, повідомляє офіційний сайт донеччан.

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"Я не прагнув бути найкращим, просто біг до межі своїх можливостей, поки дозволяє витривалість. Тести давно бігав, не люблю їх, як і більшість футболістів. Але розумію, що для тренерського штабу це важлива інформація, а для футболіста – можливість випробувати характер.

Я раніше займався легкою атлетикою, а у відпустці працював з тренером індивідуально. Ймовірно, це допомогло", – сказав Сондей.