Сон зізнався, що перед фіналом Ліги чемпіонів його надихає колишній гравець Манчестер Юнайтед

Хавбек Тоттенхема Сон Хин Мін з нетерпінням очікує вирішального матчу проти Ліверпуля.

Зірка "шпор" згадала свого співвітчизника Парк Джі Суна, який також пробивався до головного матчу Ліги чемпіонів.

"Він був неймовірним. Я поважаю його. Я поважаю гравців, які почали грати в Європі, тому що вони відкрили двері і дали нам можливість грати в Європі. Це було і моєю ціллю – грати в Європі. І тепер я хочу створити хороший імідж південнокорейських гравців і відкрити двері ще ширше, ніж це було кілька років тому.

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Це моя мета. Це те, до чого я прагну. Звичайно, це не так просто. Я намагаюся бути схожим на Парка, тому що він зробив неймовірну роботу для нас і для нашої країни, і тому я поважаю його так сильно. Це було настільки великою подією у Південній Кореї, тому що він був першим азійським гравцем, який грав у фіналі Ліги чемпіонів. Юнайтед пробився у фінал, а я дивився як футбольний вболівальник.

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Я завжди мрію про хороші речі, наприклад виграти щось. Або бути кращим гравцем. Усі гравці мріють про це, але Ліга чемпіонів не дає кожному гравцеві можливості грати у фіналі, тому ми приїхали на фінал, і тепер я з нетерпінням чекаю цього", – розповів Сон в інтерв'ю Mirror.

Фінал Ліги чемпіонів між Тоттенхемом і Ліверпулем відбудеться 1 червня.