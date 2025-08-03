Тоттенхем зіграв з Ньюкаслом у товариському матчі. Результат та огляд матчу – в цій новині на "Футбол 24".

Товариський матч

Тоттенхем – Ньюкасл – 1:1

Голи: Джонсон, 4, – Барнс, 38

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Ньюкасл перед зустріччю з Тоттенхемом тричі поспіль програв у товариських матчах. Вже на четвертій хвилині "сороки" пропустили. Кевін Дансо відібрав м'яч на половині поля суперника, віддав на Джонсона, а той влучно пробив. Ще до перерви Ньюкасл відігрався завдяки класній комбінаційній атаці.

На 65 хвилині Томас Франк вирішив замінити Сона. Для корейця цей матч став останнім у футболці "шпор", оскільки він вже оголосив про свій відхід з команди. На 86 хвилині Меддісон отримав важку травму і покинув поле на ношах.

У підсумку матч завершився з рахунком 1:1.

Brennan Johnson scores after just THREE minutes against Newcastle



Spurs caught them sleeping pic.twitter.com/4iq2hzsVAd — CBS Sports Golazo ️ (@CBSSportsGolazo) August 3, 2025

Harvey Barnes finishes of a BRILLIANT team goal as Newcastle draw level with Spurs pic.twitter.com/Nvr4S9TciO — CBS Sports Golazo ️ (@CBSSportsGolazo) August 3, 2025