Сон зіграв останній матч за Тоттенхем – лідера "шпор" винесли на ношах, Ньюкасл вперше не програв за три гри
Тоттенхем зіграв з Ньюкаслом у товариському матчі. Результат та огляд матчу – в цій новині на "Футбол 24".
Товариський матч
Тоттенхем – Ньюкасл – 1:1
Голи: Джонсон, 4, – Барнс, 38
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Ньюкасл перед зустріччю з Тоттенхемом тричі поспіль програв у товариських матчах. Вже на четвертій хвилині "сороки" пропустили. Кевін Дансо відібрав м'яч на половині поля суперника, віддав на Джонсона, а той влучно пробив. Ще до перерви Ньюкасл відігрався завдяки класній комбінаційній атаці.
На 65 хвилині Томас Франк вирішив замінити Сона. Для корейця цей матч став останнім у футболці "шпор", оскільки він вже оголосив про свій відхід з команди. На 86 хвилині Меддісон отримав важку травму і покинув поле на ношах.
У підсумку матч завершився з рахунком 1:1.