Тоттенхем полетів у Сеул на передсезонний тур, в рамках якого зіграє з командою зірок К-ліги та Севільєю. Мета такого візиту – підвищення популярності клубу в Азії для маркетингових інтересів. Хоча "шпори" вже мають там солідну базу вболівальників.

Тоттенхем побив клубний рекорд, офіційно оформивши трансфер Рішарлісона

У Південній Кореї команду зустрів Сон. Він вийшов з табличкою "Ласкаво просимо до Сеула", особисто привітавши Антоніо Конте та партнерів. Весь аеропорт був забитий корейцями, які прийшли побачити свого улюбленця та інших зірок Тоттенхема. Вони шаленіли, фотографували гравців і просили автографи.

Тоттенхем у міжсезоння підписав 5 футболістів: Рішарісон, Перішіч, Біссума, Лангле та Форстер. "Шпори" планують замахнутися на боротьбу за чемпіонство. Хин Мін Сон у минулому сезоні став найкращим бомбардиром АПЛ з 23 голами.