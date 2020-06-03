Сон вперше розповів про свою службу в корейській армії

Нападник лондонського Тоттенхема Сон Хин Мін поділився враженнями від проходження служби в армії Південної Кореї.

"Це був хороший досвід. Не можу розповісти про все, чим я там займався, але мені сподобалося. Я провів важкі три тижні. У перші дні ніхто не був знайомий один з одним, тому було трохи незвично. Але незабаром ми краще познайомилися.

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Було необхідно проводити весь день разом. У кімнаті проживали 10 осіб, тому ми стали близькими. Ми разом працювали, допомагали один одному. Спочатку хлопці навіть не могли зі мною говорити через сором'язливість, але потім ми сміялися і весело разом проводили час", – цитує Сона офіційний сайт Тоттенхема.

Нагадаємо, 27-річний футболіст служив у частині морської піхоти Південної Кореї, де проходив підготовку на рівні зі всіма іншими солдатами. Відзначимо, що строкова служба в Південній Кореї обов'язкова та складає 2 роки, однак спортсменам, які відзначилися особливими здобутками перед країною, скорочують термін до 3 тижнів. Сон виграв зі збірною Азійські ігри, завдяки чому отримав пом'якшення.

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