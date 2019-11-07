Сон попросив пробачення у Андре Гомеша – кореєць не святкував свої голи у ворота Црвени Звезди

Нападник Тоттенхема Сон Хин Мін відзначився дублем у матчі 4-го туру Ліги чемпіонів проти Црвени Звезди (4:0).

Після свого першого гола на 57-й хвилині кореєць не став святкувати взяття воріт сербської команди, а підбіг до камери і продемонстрував характерний жест, який був адресований хавбеку Евертона Андре Гомешу. Другий свій гол Сон теж не святкував.

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"Звичайно, це були дійсно важкі дні, але я зрозумів, як мені пощастило з усією тією підтримкою, яку я отримав від фанатів і моїх товаришів по команді.

Можу сказати, що мені дуже шкода. Це нещасний випадок. Але я повинен був зосередитися на команді, і я повинен був продовжувати йти вперед, це була правильна відповідь всім людям, які підтримували мене", – цитує корейського футболіста ВВС.

В матчі АПЛ проти Евертона Сон взяв участь в епізоді, у якому важкої травми зазнав португальський хавбек "ірисок" Андре Гомеш. Після матчу Сон вимкнув телефон, пройшов через мікст-зону, закривши обличчя руками, а відразу після прибуття в Лондон поїхав додому до своїх батьків. Тоттенхем вирішив надати йому психолога і сумнівався в доцільності його участі в грі проти Црвени Звезди.

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