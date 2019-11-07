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Сон попросив пробачення у Андре Гомеша – кореєць не святкував свої голи у ворота Црвени Звезди

06:00 165 Читать на русском
Сон попросив пробачення у Андре Гомеша – кореєць не святкував свої голи у ворота Црвени Звезди
Сон Хин Мін / ВВС

Нападник Тоттенхема Сон Хин Мін відзначився дублем у матчі 4-го туру Ліги чемпіонів проти Црвени Звезди (4:0).

 
Джованні Ло Чельсо 34’
Сон Хин Мін 57’
Сон Хин Мін 61’
Крістіан Еріксен 85’
34’ Джованні Ло Чельсо
57’ Сон Хин Мін
61’ Сон Хин Мін
85’ Крістіан Еріксен

Після свого першого гола на 57-й хвилині кореєць не став святкувати взяття воріт сербської команди, а підбіг до камери і продемонстрував характерний жест, який був адресований хавбеку Евертона Андре Гомешу. Другий свій гол Сон теж не святкував.

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"Звичайно, це були дійсно важкі дні, але я зрозумів, як мені пощастило з усією тією підтримкою, яку я отримав від фанатів і моїх товаришів по команді.

Можу сказати, що мені дуже шкода. Це нещасний випадок. Але я повинен був зосередитися на команді, і я повинен був продовжувати йти вперед, це була правильна відповідь всім людям, які підтримували мене", – цитує корейського футболіста ВВС.

В матчі АПЛ проти Евертона Сон взяв участь в епізоді, у якому важкої травми зазнав португальський хавбек "ірисок" Андре Гомеш. Після матчу Сон вимкнув телефон, пройшов через мікст-зону, закривши обличчя руками, а відразу після прибуття в Лондон поїхав додому до своїх батьків. Тоттенхем вирішив надати йому психолога і сумнівався в доцільності його участі в грі проти Црвени Звезди.

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Андре Гомеш Андре Гомеш Тоттенхем Тоттенхем Англія Црвена Звезда - Тоттенхем Сон Хин Мін Сон Хин Мін
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