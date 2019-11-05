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Сон уникнув дискваліфікації за жорсткий фол проти Гомеша

21:00 1334 Читать на русском
Сон уникнув дискваліфікації за жорсткий фол проти Гомеша
Сон Хин Мін / Reuters

Футбольна асоціація Англії (FA) переглянула рішення щодо червоної картки форварда Тоттенхема Сон Хин Міна у матчі 11 туру АПЛ проти Евертона.

90+7’ Дженк Тосун
 
Деле Аллі 63’
Сон Хин Мін 79’
63’ Деле Аллі
79’ Сон Хин Мін
90+7’ Дженк Тосун

Апеляція "шпор" принесла результати і червону картку корейця скасовано, інформує ВВС.

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FA аргументувала своє рішення тим, що жахливий перелом Андре Гомеша стався не безпосередньо після підкату Сона, а пізніше, коли португалець невдало оступився перед зіткненням з іншим гравцем Тоттенхема Сержом Ор'є. Таким чином, корейський вінгер зможе допомогти лондонцям у наступному матчі чемпіонату Англії проти Шеффілд Юнайтед.

Нагадаємо, сьогодні хавбек Евертона Андре Гомеш був виписаний з лікарні після операції на пошкодженій нозі.

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