Сон: Тоттенхему потрібно повеселитися у матчах Ліги чемпіонів проти Манчестер Сіті

Корейський півзахисник Тоттенхема Хин Мін Сон поділився очікуваннями від чвертьфінального двобою Ліги чемпіонів проти Манчестер Сіті.

"Не так важливо, скільки матчів ми граємо проти них. Ми повинні зберігати концентрацію в кожній грі. Поки фокусуємося виключно на найближчому поєдинку. Треба показати, наскільки ми зосереджені і хочемо перемогти. Попереду 10 важливих днів, важливо поступово вирішувати завдання.

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Коли граєш на виїзді, відчуваєш певний тиск, але домашніми матчами ми повинні насолоджуватися. Сіті – сильна команда, як і наша, і ми повинні добре повеселитися і отримати задоволення від матчу з таким суперником на нашому стадіоні. Це буде неймовірно", – цитує Сона офіційний сайт УЄФА.

Нагадаємо, перший поєдинок в рамках чвертьфіналу ЛЧ між цими суперниками відбудеться сьогодні, 9 квітня, початок о 22:00. Протягом наступних 10-ти днів команди двічі зустрінуться в рамках Ліги чемпіонів та один раз в АПЛ.

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