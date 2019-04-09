toggle menu
Результати
Турніри
Новини
Футбол 24 Новини футболу Ліга чемпіонів
ЛІГА ЧЕМПІОНІВ ТОТТЕНХЕМ - МАНЧЕСТЕР СІТІ ЛІВЕРПУЛЬ - ПОРТУ

Сон: Тоттенхему потрібно повеселитися у матчах Ліги чемпіонів проти Манчестер Сіті

10:50 185 Читать на русском
Сон: Тоттенхему потрібно повеселитися у матчах Ліги чемпіонів проти Манчестер Сіті
Хин Мін Сон / Фото Daily Mail

Корейський півзахисник Тоттенхема Хин Мін Сон поділився очікуваннями від чвертьфінального двобою Ліги чемпіонів проти Манчестер Сіті.

 

"Не так важливо, скільки матчів ми граємо проти них. Ми повинні зберігати концентрацію в кожній грі. Поки фокусуємося виключно на найближчому поєдинку. Треба показати, наскільки ми зосереджені і хочемо перемогти. Попереду 10 важливих днів, важливо поступово вирішувати завдання.

Тоттенхем – Манчестер Сіті: передматчева прес-конференція Хосепа Гвардіоли

Коли граєш на виїзді, відчуваєш певний тиск, але домашніми матчами ми повинні насолоджуватися. Сіті – сильна команда, як і наша, і ми повинні добре повеселитися і отримати задоволення від матчу з таким суперником на нашому стадіоні. Це буде неймовірно", – цитує Сона офіційний сайт УЄФА.

Нагадаємо, перший поєдинок в рамках чвертьфіналу ЛЧ між цими суперниками відбудеться сьогодні, 9 квітня, початок о 22:00. Протягом наступних 10-ти днів команди двічі зустрінуться в рамках Ліги чемпіонів та один раз в АПЛ.

Тоттенхем – Манчестер Сіті: анонс матчу Ліги чемпіонів

Теги
Хин Мін Сон Хин Мін Сон Тоттенхем Тоттенхем Манчестер Сіті Манчестер Сіті Ліга чемпіонів Тоттенхем - Манчестер Сіті
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
powered by lun.ua
ВИБІР РЕДАКЦІЇ
Коментарі
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЄ
9
год
:
52
хв
Тоттенхем
22:00
Манчестер Сіті
Вгадай результат матчу
Новини
Всі новини
Всі новини
Залиште відгук