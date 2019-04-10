Сон: Тоттенхем заслуговував на перемогу

Нападник Тоттенхема Сон Хин Мін прокоментував перемогу своєї команди в першому матчі 1/4 фіналу Ліги чемпіонів з Манчестер Сіті (1:0).

"Тоттенхем – команда, яка ніколи не здається і бореться всі 90 хвилин. Я думаю, що ми заслуговували на перемогу, ми були точнішими суперника.

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Мені подобається цей стадіон. Здорово грати тут. Я вдячний за можливість виступати на цьому стадіоні", – сказав Сон на післяматчевій прес-конференції, передає BBC.

Зазначимо, що Тоттенхем мінімально переміг Манчестер Сіті в матчі 1/4 фіналу Ліги чемпіонів, єдиним голом в грі відзначився якраз Сон Хин Мін.

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